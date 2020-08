Sensatie in de Champions League! PSG gaat na dolle slotfase door naar de halve finales

PSG is er in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van de Champions League. Na een dolle slotfase kon de Franse landskampioen met 1-2 winnen van het Italiaanse Atalanta Bergamo.

Atalanta begon niet slecht aan de wedstrijd en na 27 minuten kwam de Italiaanse club ook op voorsprong dankzij een doelpunt van Mario Pasalic. PSG ging daarna op zoek naar de gelijkmaker, maar Neymar kon enkele grote kansen niet afwerken.

Ook in de tweede helft leek het niet te willen lukken en dus was Atalanta op weg naar een stunt, tot Marquinhos in de 90ste minuut voor de gelijkmaker zorgde. Verlengingen waren dus in de maak, maar drie minuten later zorgde Eric Maxim Choupo-Moting alsnog voor de 1-2, waardoor PSG gekwalificeerd is voor de halve finales.