Wie mag straks opdraven voor Club NXT en wie niet? En wat met competitievervalsing? Strikte regels noodzakelijk: "We gaan De Ketelaere toch niet verbieden om in 1B te spelen?"

Eerste klasse B onderging een facelift in vergelijking met vorig seizoen. Lommel, Westerlo en Union bleven en er zijn maar liefst vijf nieuwkomers: Deinze, RWDM, Seraing, Lierse Kempenzonen en Club NXT, de beloftenploeg van Club Brugge.

Vier clubs promoveerden uit de hoogste amateurklasse, terwijl Club NXT als opvulsel werd toegevoegd aan de competitie. Ze gaan hun thuismatchen in het Daknamstadion in Lokeren afwerken, dat is al duidelijk, maar wie gaat er in actie komen.

In Het Nieuwsblad staat te lezen dat de Pro League een kader aan het uitwerken is voor welke spelers in aanmerking komen voor de kern van Jong blauw-zwart. Het is uiteraard niet de bedoeling dat ze plots met Mignolet, Vormer en Vanaken aan de aftrap verschijnen.

Talentontwikkeling

"We willen onze ­talenten het ideale platform ­bieden om zich te ontwikkelen", zegt Roel Vaeyens, Sports Officer Chief bij Club, bij het Nieuwsblad. Maar hoe zit het dan met welke spelers wel en niet opgesteld mogen worden in de Proximus League?

"We gaan de 19-jarige Maxime De ­Cuyper toch niet verbieden om in 1B te spelen omdat hij te lang bij de A-ploeg zat", aldus Vaeyens, die ook voor Badji of De Ketelaere, vanwege hun leeftijd, een plaats ziet bij Club Nxt.

Maar dat zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot competitievervalsing. Wat als De Ketelaere, Badji en De Cuyper erbij zijn tegen Westerlo en er van hen geen spoor is in de wedstrijdselectie tegen pakweg RWDM of Seraing. Daar zal de Pro League strikte regels voor moeten opstellen, zoals die er bijvoorbeeld zijn bij de B-ploegen in het provinciale voetbal, waar er ook niet naar believen gewisseld kan worden tussen A en B.