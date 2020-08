🎥 Standard legt nieuwe spits vast tot 2024 - zijn eerste woorden als Rouche

Het is wachten op de officiële aankondiging van Standard, maar Jackson Muleka wordt met 100% zekerheid een Rouche. De spits komt over van TP Mazembe.

Jackson Muleka is niet de eerste speler die Standard gaat halen bij het Congolese Mazembe. Ook Bokadi, Bolingi en Luyindama kwamen over van 'Tout Puissant'. In een video verklaart de 20-jarige spits zijn keuze voor de Luikse club.

"Ik heb aan de voorzitter gevraagd, het is niet de club die mij dwong, om elders mijn kans te wagen en hij zei me dat ik mocht vertrekken als er een club kwam aankloppen. Standard kwam en we bereikten een akkoord. Ik denk dat dit het goede moment is om het op een andere wei te proberen", legde Muleka uit.

Als zijn visum in orde is kan de transfer helemaal worden afgerond. Het gaat om een contract tot 2024.