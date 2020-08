Hevig onweer legde Beerschot-Zulte Waregem tijdelijk stil

Beerschot heeft deze namiddag met 3-1 gewonnen tegen Zulte Waregem. Een kwartier voor het einde strooide het weer echter even roet in het eten. Het ging er zo hevig aan toe dat de spelers even naar binnen moesten gaan.

De wedstrijd begon onder de stralende zon, maar als snel zou het weerbeeld veranderen. 't Kiel‚Äč leek er aan te ontsnappen, maar in de slotfase van de tweede helft brak er dan toch een hevig onweer los. De wedstrijd ging nog even door, maar het weer werd er niet beter op en de scheidsrechter besloot om met de spelers even naar binnen te gaan. Bekijk hieronder hoe hevig het er aan toe ging in Antwerpen.