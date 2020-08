Na Juventus en Manchester City, wil Lyon nu de scalp van Bayern München: "We willen de twijfelaars hun ongelijk bewijzen"

Olympique Lyon wist gisteren alweer te verrassen en schakelde Manchester City uit. Nu mag de Franse club het in de halve finale opnemen tegen Bayern München.

Ook tegen de Duitse topclub zal Lyon de underdog zijn, maar bij de Franse club blijven ze ambitieus. "We hebben al eerder in deze positie gezeten, maar we gaan er alweer alles aan doen om de twijfelaars hun ongelijk te bewijzen", zei Maxwell Cornet.

De aanvaller nam het eerste doelpunt voor zijn rekening. "Ik vind dat vooral het harde werk van het team mag onderlijnd worden. We staan hier vanwege ons hard werk en we geven nooit op."

"Dit zijn de wedstrijden waar we het voor doen. We mogen het opnemen tegen de beste spelers ter wereld. We blijven nederig verder werken en hopen op dit elan verder te gaan."