Thomas Meunier mag zich meteen bewijzen bij Borussia Dortmund

Naar goede gewoonte moet een nieuwkomer bij zijn nieuwe club een liedje zingen voor de hele ploeg en ook Thomas Meunier ontsnapt daar niet aan. De rechtsachter mocht zijn zangtalent tonen.

Meunier koos voor 'Wonderwall' van Oasis. Toepasselijk, want met het liedje spreekt Meunier misschien wel de 'Gelbe Wand' van Borussia Dortmund aan.

I don’t believe that anyyyybodddyyyyy @ThomMills 👏 pic.twitter.com/WR2jGy2Fmr

Ook de Noorse Erling Haaland, nochtans al langer bij de club, ontsnapte niet aan het ritueel. Haaland mocht optreden, aangezien het voor hem de eerste stage was bij de club.

Erling Haaland, the song bird of his generation đŸ˜‚đŸŽ¶ pic.twitter.com/US23GdGAKO