Klopp bindt zijn lot als coach aan Liverpool: "Als dat niet zo is, dan stop ik ermee"

Jürgen Klopp werd zaterdag door de fans flink in de bloemetjes gezet en werd verkozen als Coach van het Jaar in de Premier League. De Duitser is de belichaming van het DNA van Liverpool en is uiterst gelukkig in Engeland, maar denkt ook al een leven na Liverpool.

In de Duitse media licht Klopp al een tipje van de sluier: "De dag dat ik vertrek bij Liverpool, zal ik een jaar pauze nemen. In dat jaar zal ik me afvragen of ik het voetbal wel mis. Als dat niet zo is, dan stop ik ermee." Een job als coach wordt niet voor niets gezien als een (erg) goed betaalde hondenjob: "Als ik op een dag geen trainer meer ben, dan zal ik een ding zeker niet missen: de ongelooflijke druk net voor een match. Dat is echt niet plezant."