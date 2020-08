Volgens Roberto Martinez staat Kompany aan het begin van een grote trainerscarrière: "Hij is obsessief en als hij iets wil zal hij slagen"

Vincent Kompany drukte niet alleen zijn stempel op Anderlecht en Manchester City, maar gaat ook de geschiedenisboeken in als één van de beste internationals ooit. Roberto Martinez neemt met pijn in het hart afscheid van zijn verdediger, maar ziet het glas als halfvol.

De bondscoach keek niet echt op van het nieuws. "Nee, ik was niet verrast. Ik heb gemengde gevoelens: we zijn enerzijds verdrietig dat we hem niet meer gaan zien bij de Rode Duivels. Aan de andere kant moeten we zijn ongelooflijke dienst van 16 jaar bij het nationale team vieren."

Kompany laat dan ook een immense erfenis na: "Hij is een inspiratie en zal dat ook zijn in zijn nieuwe avontuur als coach. Ik zal altijd zijn toewijding onthouden, vooral op zijn laatste WK. Hij speelde op een ongelooflijk niveau. Hij is een voorbeeld voor de jonge spelers."

"Ik wil hem bedanken. Vincent is een echte leider. Zijn tijd bij Man City zal elke fan van de club uit Manchester bijblijven als misschien wel de succesvolste periode van de club uit de geschiedenis. Hij zal veel generaties inspireren."

De Rode Duivels verliezen wel een steunpilaar achterin. "Je wilt geen spelers verliezen als Kompany, maar het is normaal, verandering van generaties gebeuren vaak. We zien het als iets positiefs, we moeten zoeken naar iemand die zijn rol kan overnemen. We weten nu wat we nodig hebben om verder te gaan als nummer 1 van de wereld."

Grote trainerscarrière

Ziet Martinez hem ook slagen als coach? "Geen twijfel, hij is obsessief en als hij iets wil zal hij erin slagen. Ik ben overtuigd dat als hij als intelligent mens zijn voetbalkennis meebrengt en die kan overbrengen aan de verschillende persoonlijkheden in de kleedkamer, hij een grote carrière tegemoet gaat."