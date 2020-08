Waasland-Beveren startte niet slecht aan het nieuwe seizoen: "Negativiteit? Niks van gemerkt!" & "Dan gaan we nog mooie dingen laten zien"

Tijdens een tumultueuze periode tussen de twee seizoenen in leverde Waasland-Beveren een lange juridische strijd voor een plek in 1A. Die strijd werd gewonnen, maar al snel werden de Leeuwen afgeschilderd als degradatiekandidaat nummer 1.

Die slechte voorspellingen en uitspraken werden door trainer Nicky Hayen handig opgepikt om zijn manschappen te stimuleren. Waasland-Beveren won op de openingsspeeldag op het veld van Kortrijk en maakte het Standard knap lastig in de 1-2 thuisnederlaag op speeldag 2.

Vertrouwenskwestie

Het contrast met het soms zo kwetsbare W-B van vorig seizoen is duidelijk merkbaar. "Onze eerste twee matchen zijn helemaal niet slecht. Er hing veel negativiteit rond de club en misschien was er sprake van een negatieve spiraal, maar daar heb ik in die drie weken die ik hier ben niks van gemerkt", sprak nieuwkomer Jenthe Mertens na zijn tweede match voor de club.

Het kan een vertrouwenskwestie zijn. "De staf gelooft in ons en we staan met z’n allen achter onze manier van voetballen. Als we dat blijven doen gaan we nog mooie dingen laten zien. Daar ben ik zeker van", klonk hij vastberaden.

De 1-0 voorsprong werd wel iets te gemakkelijk uit handen gegeven. Het minste concentratieverlies kan dodelijk zijn en dat beseffen ze maar al te goed in het Waasland. "Het was de eerste keer in de historie van deze club dat we de openingsspeeldag winnend afsloten. Leuk, maar we wilden bevestiging", klonk het bij doelpuntenmaker Jur Schryvers. "Waasland-Beveren zijnde mogen we niet op een roze wolk zitten. We moeten dit seizoen 34 matchen strijden."