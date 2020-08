"Een ruwe diamant, maar snel en sterk": Club Brugge had nieuwe spits al rondlopen, ondanks interesse uit Spanje, Duitsland en Engeland

De kop is eraf voor Youssoph Badji. De 18-jarige spits van Club Brugge scoorde tegen Eupen zijn eerste van het seizoen en is daardoor mogelijk vertrokken. "Hard werken is vereist", blijft hij alvast met de voetjes op de grond.

Clinton Mata zei het vorige week al in een interview met Het Nieuwsblad: "Hij is groter en scoort makkelijker dan Openda. Badji moest vorig seizoen aanpassen, maar Club deed er goed aan hem te beschermen. Hij is een ruwe diamant, maar is snel en sterk. Hij heeft alles om de toekomstige spits van Club te worden."

CR7?

En afgelopen weekend was het raak tegen KAS Eupen: het eerste doelpunt voor blauw-zwart dit seizoen, al had hij wat hulp nodig van doelman De Wolf. Aan interesse in hem geen gebrek. Een van zijn makelaars maakt in Het Nieuwsblad gewag van interesse uit Duitsland, Spanje en Engeland.

Toch is hij bij blauw-zwart gebleven, omdat hij er wil doorgroeien en hard wil blijven. "Natuurlijk droom ik ervan om een grote speler te worden, zoals Cristiano Ronaldo. Maar die woorden zijn niets waard zonder hard werk."