Leko reageert verrast op Bölöni en Gent: "Het zal zaterdag anders zijn... én specialer"

Laszlo Bölöni debuteert zaterdag als coach van KAA Gent... op de Bosuil tegen Antwerp FC. Ook Ivan Leko moest eventjes slikken toen hij het nieuws te horen kreeg.

"Dat is een verrassing", reageert Ivan Leko in Het Laatste Nieuws. "Ik vond het nochtans dat Jess Thorup het goed deed met KAA Gent. "Je eindigt niet toevallig op de tweede plaats, hé."

De trainerswissel in de Arteveldestad gooit ineens de voorbereiding van de Great Old door elkaar. "Ik heb mijn ploeg de voorbije dagen voorbereid op de manier van spelen van Thorup."

Het is zaterdag geen wedstrijd tussen Leko en Laszlo Bölöni

"Dat zal nu anders zijn", gaat Leko verder. "En specialer. We spelen tegen de ex-coach die onze spelers stuk voor stuk heel goed kent. Laszlo is iemand die altijd resultaten haalt. Maar het is zaterdag geen wedstrijd tussen Leko en Bölöni."