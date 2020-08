OFFICIEEL: Vargas, Neto, Dutoit of Blondelle? Nee, Deinze troeft eersteklassers af met deze 'toptransfer'

Bij een nieuwe dag hoort tegenwoordig spelersnieuws van KMSK Deinze. De Oost-Vlamingen hebben het contract van Lennart Mertens verlengd. En dat is zeker en vast de moeite.

Lennart Mertens speelde vorig seizoen alles op een hoopje in Eerste Amateur. De aanvaller was goed voor - en dat op amper een driekwart van het seizoen - 28 doelpunten. Het leverde hem dan ook de interesse van enkele eersteklassers op.

KMSK Deinze kondigde vanmiddag de contractverlenging aan. Mertens tekent voor drie seizoenen. Er zit een optie voor een extra jaargang inbegrepen in de overeenkomst. “Er waren kapers op de kust”, aldus de oranjehemden in een persbericht. “Maar het zou zonde zijn om een eigen sterspeler te laten vertrekken. Dit is misschien wel dé toptransfer.”