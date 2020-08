'Benfica wil na Vertonghen nog een grote naam lokken met een jaarsalaris van 10 miljoen euro'

Benfica moest dit jaar de titel en de beker aan de grote rivaal uit Porto laten en dat ligt gevoelig. Eerder deze mercato werd Jan Vertonghen ingelijfd en de Portugezen zijn nog niet klaar met winkelen. Er moet nog een grote naam bijkomen.

Benfica wil net zoals dat bij Jan Vertonghen het geval was een transfervrije speler binnenhalen. Niet zomaar een: Edinson Cavani. Na zeven seizoenen bij PSG en 200 goals voor de Franse club is hij einde contract.

Benfica is gecharmeerd door de 116-voudige international van Uruguay. Vorige maand werd hij in het stadion gespot tijdens een match van Benfica. Volgens buitenlandse media wil de club 'el Matador' doen zwichten met een monstersalaris van 10 miljoen euro per jaar.

