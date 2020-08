"Cercle Brugge neemt kennis van stadionkeuze Club Brugge"

Cercle Brugge heeft op de website een kort statement gegeven over de plannen voor het nieuwe stadion van Club Brugge. Ze hopen vooral dat de stad Brugge geen voorkeursbehandeling zal hanteren.

"Voor Cercle Brugge is het belangrijk dat de stad Brugge beide organisaties op een gelijke manier ondersteunt voor wat betreft hun respectievelijke stadiondossiers", opent de vereniging. Ze vrezen ongetwijfeld dat burgemeester Dirk De Fauw volledig meestapt in het nieuwe project van Club Brugge zonder al te veel aandacht te besteden aan Cercle.

"We zullen constructief blijven meewerken, maar uiteraard dient dit gepaard te gaan met de nodige garanties, zowel om haar eigen definitieve project te kunnen concretiseren als in de tussentijd haar activiteiten ongestoord te kunnen verderzetten. We hopen dit najaar tot concrete beslissingen met de nodige garanties te kunnen komen", luidt de mededeling.