"AA Gent kiest nu wel voor een ander soort voetbal"

AA Gent sloeg een andere weg in en ontsloeg Jess Thorup na een teleurstellende seizoensstart. Analist bij Play Sports, Eric Van Meir, had het ontslag niet verwacht.

Van Meir zal toch even twee keer gekeken hebben toen hij zag dat AA Gent Jess Thorup aan de deur zette. In zijn plek komt Laszlo Bölöni. "Ik vond het raar dat ze Thorup na twee speeldagen al op de keien zette. Thorup is, naar mijn mening, toch een goede coach en heeft mooie prestaties neergezet bij Gent. Ze brachten goed voetbal.."

"Dat zijn toch al twee ontslagen op de tweede speeldag", besluit Van Meir. "Oke, het ontslag van Franky Vercauteren is een ander verhaal, maar het is wel snel. "

Laszlo Bölöni moet de slechte competitiestart doen vergeten. De Roemeen stond vanmorgen al meteen op het trainingsveld en mag het dit weekend meteen opnemen tegen zijn ex-club, Antwerp.

"Nu kiezen ze met Bölöni toch voor een ander soort voetbal. Natuurlijk heeft Bölöni bij Antwerp al genoeg bewezen en is dat gewoon een goede coach, maar hij gaat toch meer uit van een goede organisatie."

"Desondanks zie ik AA Gent wel nog play-off 1 halen. Er zit nog altijd veel kwalitiet in de ploeg, ondanks het verlies van Jonathan David. Er zullen zo'n zes ploegen meestrijden om play-off 1. Ik reken naast Club Brugge en Gent daar zeker Standard, Charleroi en Antwerp nog bij. Het is nog te vroeg om daar nu al voorspellingen over te doen, maar Gent blijft sowieso kandidaat voor play-off 1."