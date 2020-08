Union wint met tien man van promovendus Deinze op eerste speeldag in 1B

Promovendus Deinze en Union hebben de competitie in 1B afgetrapt vrijdagavond. Een hyperambitieus Deinze verloor met 0-2 van titelkandidaat Union.

Van veel nieuwe spelers was er nog geen sprake in de basisopstelling van Deinze Voor Siebe Blondelle was wel een plaatsje in het hart van de defensie. Verder speelden ook oude bekenden Flavien Le Postollec en Alessio Staelens. William Dutoit zat op de bank.

Voor Union was het de eerste officiële wedstrijd onder nieuwe coach Felice Mazzu. Ze gelden als een van de grootste titelkandidaten dit seizoen.

Net voor rust komt Union 0-1 voor via Mathias Fixelles. Hij kopt een voorzet van Hamzaoui binnen.

Union met 10

Na de rust begaat de man van de assist van het eerste doelpunt een overtreding waarvoor hij zijn tweede gele kaart krijgt. Union moest dus nog 35 minuten met 10 man afwerken. Maar in minuut 68 krult Nielsen een vrije trap laag voorbij de muur waardoor Union 0-2 voor komt.

Deinze krijgt met Lennart Mertens nog een goede schietkans, maar Union-doelman Anthony Moris gaat goed plat.

Zo pakt Union meteen de drie punten mee in Deinze, een lastige locatie waar concurrenten waarschijnlijk nog wel punten zullen laten liggen als de nieuwe transfers zoals Vargas en Neto fit zijn.