AS Monaco laat Belgisch talent voor het eerst op de bank zitten in gelijkspel tegen Foket en Faes

AS Monaco en Stade Reims hebben de punten gedeeld. Het werd 2-2.

Bij AS Monaco was er geen plek in de selectie voor Nacer Chadli. De Rode Duivel weet dus ook meteen waar hij staat onder de nieuwe coach, Robert Kovac. Voor de jonge Belg, Eliot Matazo, zat er voor de eerste keer een plek op de bank in.

Bij Stade Reims kregen zowel Wout Faes als Thomas Foket een basisplek, Thibault De Smet bleef 90 minuten op de bank.

Reims kwam 0-2 op voorsprong, maar gaf de zege alsnog uit handen. Monaco kon nog twee keer iets terugdoen, waardoor de wedstrijd in een gelijkspel eindigde.