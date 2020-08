Iedereen blij met de terugkeer van de vechtersmentaliteit bij Antwerp, nu moet het voetbal nog beter: "We hebben extra kwaliteit nodig"

De zege tegen KAA Gent was uiterst welgekomen voor Royal Antwerp FC. Zeker met een verplaatsing naar Charleroi in het verschiet. In vergelijking met de vorige twee speeldagen werd er veel meer strijd geleverd, maar het voetbal zelf kon nog beter.

Zo vatte Ritchie De Laet het ook samen. "In de eerste helft brachten we goed voetbal. Na de rust was het minder mooi, maar dan hebben we wel geknokt. Ik ben blij met die vechtersmentaliteit, want die heb ik de voorbije twee weken gemist. Zo zou het elke weet moeten zijn."

Extra kwaliteit nodig

Ivan Leko zag verdedigers die betrokken waren in de opbouw en een team dat risico's nam om terreinwinst te boeken. De winnaarsmentaliteit heeft ook hem veel deugd gedaan. Maar er moest nog iets van zijn lever. "We hebben nog extra kwaliteit nodig om competitief te zijn en onze ambities waar te maken", probeerde hij het bestuur alert te houden.

"Op 1 september hebben we een team dat van iedereen in België kan winnen", zei Leko twee weken geleden. En dus moet er volgens hem nog extra kwaliteit in het team worden gepompt.

Binnen vier weken moeten we nog eens terugkijken naar deze match. Dan is onze kern volledig.

"Er kunnen nog veel zaken beter", besefte ook Birger Verstraete. "We werken aan iets en we willen elke week beter worden. De zege was dus erg belangrijk. Zoals de eerste helft willen we het doen: opbouwen van achteren uit en zo kansen creëren. Lukt dat niet, dan vallen we terug op onze winnaarsmentaliteit."

Ook hij weet dat er nog nieuw spelersmateriaal op komst is. "Binnen vier weken moeten we nog eens terugkijken naar deze match. Dan is onze kern volledig. Nu zijn we nog niet op ons beste."