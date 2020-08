'Conte blijft koppig en is van plan om Inter te verlaten'

Staat Antonio Conte volgend seizoen nog aan het roer van Internazionale FC? De kans lijkt met de dag kleiner te worden. De flamboyante Italiaan ligt namelijk nog steeds op ramkoers met het bestuur.

Nochtans deed Antonio Conte het goed met Internazionale FC. De Nerrazzuri pakten dan wel geen prijs, maar een tweede plaats in de Serie A en een verloren Europa League-finale zijn prestaties om op voort te bouwen.

Conte ligt immers al langer op ramkoers met het bestuur en vooral met eigenaar Steven Zhang. “Maandenlang hebben we stront gegeten”, was hij onlangs keihard. Dat interview kan je HIER nog eens nalezen.

Er zal gesproken worden over de toekomst van Inter. Met of zonder mij - Antonio Conte

“Ik neem nu enkele dagen vrij”, beraadt Conte zich over zijn toekomst na het verlies in de Europa League bij Sky Sports Italia. “Vervolgens zullen we het seizoen evalueren. En er zal gesproken worden over de toekomst van Inter. Met of zonder mij.”