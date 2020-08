Conte is woedend op eigen voorzitter en denkt aan vertrek bij Inter: "Maandenlang hebben we stront moeten eten"

Internazionale FC strandde dit seizoen op één schamel puntje van Juventus FC. En dat wringt bij Antonio Conte. Bovendien verwacht de coach van Romelu Lukaku meer respect voor de prestaties.

Meer zelfs: Antonio Conte denkt er zelfs aan om na het seizoen - Internazionale FC is nog actief in de Europa League - te vertrekken uit Milaan. De Italiaan begon afgelopen zomer aan de uitdaging.

"Maandenlang hebben we stront gegeten", sneert Conte naar Inter-voorzitter Steven Zhang. "We kregen helemaal niets van bescherming. Ik heb een visie en ik weet hoe we daar geraken. Maar ondertussen zijn we 2020 en is er helemaal niets veranderd."