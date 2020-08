Mevrouw Zinchenko brengt de linksachter in de problemen: "Ze reageerde in het heetst van de strijd"

Oleksandr Zinchenko had dit seizoen maar een bijrol bij Manchester City, tot grote onvrede van diens vrouw, Vlada Sedan.

De Oekraïnse journaliste was dan ook teleurgesteld dat Manchester City tegen Olympique Lyon uitgeschakeld werd en dat manlief 90 minuten moest bankzitten. Ze zocht dan ook de sociale media op om haar kritiek te uiten en richtte zich vooral op Pep Guardiola.

"De uitschakeling is volledig de schuld van Pep Guardiola. In zo'n belangrijke wedstrijd van systeem veranderen is de oorzaak van deze pijnlijke nederlaag. Ik heb er geen woorden voor. Nergens in de wereld heeft een ploeg zoveel talent op de bank zitten als bij Manchester City."

Zinchenko was er zich bewust van dat zijn vrouw een grens overschreden had en was er dan ook als de kippen bij om zichzelf en zijn vrouw vrij te praten.

"Ze is niet alleen een journaliste, maar ook een fan. Uit of thuis, overal is ze erbij. Ze reageerde kort na de wedstrijd, in het heetst van de strijd. Ze doet dat, net zoals al onze fans. We begrijpen ook dat ze dat niet moet doen, aangezien ze mijn vrouw is."

Zinchenko had ook niets dan lof over Guardiola. "Wij zijn als spelers getraind om elke tatcische richtlijn aan te kunnen, dus aan de tactiek zal het niet gelegen hebben. Daarnaast zullen jullie altijd kunnen zien dat ik vol lof over de coach praat. Hij is de beste ter wereld."