"Thorup slechtste coach van Gent in jaren" en "Kompany hield transfer Odjidja tegen, een drama voor Gent"

Het huwelijk tussen KAA Gent en Jess Thorup is voorbij. Hans Vandeweghe is heel streng voor de coach en doet ook een transferverhaal over Vadis Odjidja uit de doeken.

"Eerlijk? Voor mij is Thorup een van de slechtste trainers die er ooit is geweest in Gent de laatste jaren", aldus Hans Vandeweghe in De Tribune. "Ze kregen voetballessen op Cercle Brugge en thuis tegen Charleroi, er was de bekerfinale in 2019, ... "

"Een trainer moet zijn spelers toch met de juiste mentaliteit op het veld sturen? Dat is heel vaak niet gebeurd, hoe vaak krijgen ze in het begin van de match geen doelpunt tegen?", vraagt de journalist zich luidop af.

Odjidja

Ook Vadis Odjidja heeft de boter gegeten: "Wat Thorup ook wordt verweten, is de rol van Vadis Odjidja. Met hem zit Gent in een doodlopend straatje, vrees ik. Als je de tegengoals van Gent analyseert, dan zie je dat het vaak begint aan zijn kant."

"Thorup had te weinig invloed op hem. De combinatie Odjidja-Kums werkt niet, David kon heel veel verhullen. Ik heb altijd gezegd dat het een drama is voor Gent dat Odjidja niet is weggehaald door Anderlecht in de lente van 2019. Wouter Vandenhaute wou dat, maar Vincent Kompany heeft dat toen tegengehouden."