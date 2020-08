Twijfelt Bölöni aan oude bekende? 'Beoogde transfer heeft ondertussen al buitenlands aanbod'

Bij KAA Gent gaat het snel: Laszlo Bölöni is er de nieuwe coach na het ontslag van Jess Thorup, de komende weken mag nog een en ander verwacht worden op de transfermarkt ook mogelijk.

Thomas Kaminski lijkt op weg naar Blackburn Rovers - al moeten de medische testen nog worden afgerond. En dan ligt de weg open voor een nieuwe doelman.

Göztepe

Sinan Bolat lag voor de hand en werd meteen genoemd, maar volgens Het Nieuwsblad is een nieuwe keeper momenteel geen prioriteit.

Met Roef en Coosemans als back-up hebben ze bij de Buffalo's twee valabele doelmannen. En dus is er geen haast bij. Of toch? Bolat zelf is transfervrij en heeft ondertussen een aanbod van Göztepe uit Turkije op zak.