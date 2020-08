AA Gent kent mogelijke tegenstanders in Champions League - wie is voor jou de meest haalbare kaart?

Maandag gaat AA Gent in het Zwitserse Nyon in de potten van de Champions League voor de loting van de derde voorronde. De potentiële tegenstanders zijn bekend.

Gisteren had PAOK Saloniki al voor een kleine stunt gezorgd door te winnen van Besiktas, waardoor de Buffalo's alsnog reekshoofd zijn.

Naast PAOK Saloniki kunnen ze daardoor AZ en Rapid Wien tegenkomen in de derde voorronde voor de Champions League.

Drie mogelijke tegenstanders

AZ won na verlengingen en het nodige drama met 3-1 van Plzen, Wenen van zijn kant ging met 0-1 winnen bij Lokomotiva Zagreb.

Dinsdag wordt overigens ook al meteen geloot voor een mogelijke play-offronde. Daarin is Gent - als het zich plaatst - geen reekshoofd, waardoor het Krasnodar ontloopt. Mogelijke tegenstanders zijn dan Dinamo Kiev, Benfica of de teams die hen uitschakelen (PAOK, AZ of Rapid Wien).

De derde voorronde wordt in één duel afgewerkt op 15 of 16 september, de twee midweken nadien staan de play-offs op het programma. Als Gent uitgeschakeld wordt (in de derde of vierde voorronde), wacht sowieso de groepsfase in de Europa League.