Mata over zijn strijdersmentaliteit: "De trainer moet denken bij zijn keuzes: ik wil de andere wel zetten, maar het verschil met Mata is te groot"

Clinton Mata wordt tegenwoordig gerespecteerd als één van de beste verdedigers in de Belgische competitie. Dat is echter niet zomaar gebeurd. Niemand ziet de uren werk die de Angolees erin gestoken heeft.

Hij heeft ook kennis gemaakt met de bank, maar is daar sterker uitgekomen. "Je moet gewoon denken: werk harder, zodat de coach niet naast je kan. Dat is de reden waarom ik sinds Charleroi zoveel vooruitgang boekte. Ik heb altijd geprobeerd om twee, drie keer harder te werken dan mijn rechtstreekse concurrent. De coach moet op het keuzemoment denken: ik wil die andere wel zetten, maar het verschil met Mata is te groot. Vandaag ben ik geprogrammeerd als een robot", legt hij uit in Sport/Voetbalmagazine.

Bij Club Brugge wordt hij zelfs 'de machine' genoemd. "Wie bij Brugge zit, moet een vechtmachine zijn. Un soldat. Naar het front trek je om te doden. Je gaat de vijand toch niet strelen? Na de oorlog zijn we vrienden, maar niet tijdens."

"Vroeger was ik niet zo: wanneer ik tegenover een vriend stond, hield ik me in terwijl hij wel 100 procent gaf. Dan verlies je. Op dit niveau heb je geen keuze: het is hij of ik. Dat is de jungle. Ook intern. Op training ben je de hele week met 22, 23, soms meer. Iedereen wil spelen, maar slechts elf komen aan de aftrap. Dat is hard."