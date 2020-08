Wie was nu verantwoordelijk voor transfer Nasri naar Anderlecht: "Coucke moest hem hebben om meer shirts te verkopen"

Er is bij Anderlecht de voorbije jaren wel het één en ander fout gelopen. De verschuivingen zijn al niet meer te tellen. Ook de foute transfers niet... Die van Samir Nasri bijvoorbeeld. Maar in tegenstelling tot wat iedereen denkt blijkt dat geen transfer van Kompany te zijn.

Iedereen dacht dat Kompany hem haalde door hun gezamelijk verleden bij Manchester City, maar een ex-werknemer ontkracht dat in S/V Magazine. "De komst van Nasri is niet de schuld van Kompany, want het was slechts zijn derde of vierde keuze. Hij waarschuwde Marc Coucke meteen voor de risico’s van deze transfer", klinkt het.

Het was Marc Coucke die de grote naam erdoor duwde. "Nasri was over zijn hoogtepunt heen, hij had een slechte mentaliteit en hij was vaak geblesseerd. Kompany voelde zich bekwaam genoeg om Nasri te coachen, maar hem halen mocht zeker geen prioriteit zijn. De andere veelal onbekende namen die Vince aanreikte, waren geen optie voor Coucke. Voor hem kon het trouwens niet snel genoeg gaan: hij moest Nasri hebben om meer shirts te verkopen."