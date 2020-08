Slecht nieuws voor Chelsea: 4 spelers van de Engelse topclub zijn besmet met het coronavirus

Slecht nieuws voor Chelsea: de laatste testronde voor Covid-19 heeft verschillende positieve resultaten opgeleverd. Het is echter niet duidelijk om wie het gaat.

Verschillende spelers van Chelsea, waarvan de identiteit niet bekend is gemaakt, hebben in de laatste testronde van de Londense club positief getest op het coronavirus. Er wordt aangenomen dat dit vier spelers zijn, aldus The Sun.

Daarnaast zijn 4 andere spelers uit voorzorg in quarantaine geplaatst: Mason Mount, Tammy Abraham, Christian Pulisic en Fikayo Tomori, die allemaal op vakantie zijn gegaan naar het Griekse eiland Mykonos. Het is niet bekend of ze tot de spelers behoren die een positieve test hebben afgelegd.