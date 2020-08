Football Leaks komt met de cijfers op de proppen: 'Deze duizelingwekkende bedragen verdient Messi bij Barça én moet City dus overtreffen'

Wie wordt de club van Lionel Messi? Het is geen programma op VTM of VIER, maar hét vraagstuk dat ons de komende weken zal gijzelen. De vraag kan evengoed zijn: wie kan Messi betalen? Manchester City is overtuigd van wel.

Manchester City ligt volgens de laatste berichtgeving in pole position om Lionel Mesisi binnen te halen. Enkel Newell’s Old Boys mag dromen van de terugkeer van De Vlo zonder er een financiële kater aan over te houden. The Citizens zijn er echter van overtuigd dat ze over voldoende middelen beschikken.

We moeten er geen tekeningetje bij maken. Messi kost handenvol geld. Football Leaks claimt te weten wat de exacte kost van een jaartje Messi is. En dat bedrag gaat vlotjes over de honderd miljoen euro.

Messi verdient bij FC Barcelona een gegarandeerd jaarsalaris van 60.935.769 euro bruto. Daar mag je ineens nog een de vaste commerciële inkomsten van 10.658.077 euro aan toevoegen. We benadrukken dat bonussen en premies niet zijn meegerekend. En met de Argentijn in je ploeg zou je toch regelmatig moeten winnen.

Nullen, nullen en nog eens... nullen

Daarbovenop kreeg Messi bij Barça een tekenpremie van 63.500.000 euro én mocht hij 70.000.000 euro bijschrijven als hij de vijf contractjaren zou uitdoen. Van dat laatste bedrag laat hij nu dus 13 miljoen euro schieten. Hoeven we uit te leggen dat enkel de absolute elite hem kunnen betalen?