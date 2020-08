Veel internationals staan niet te springen voor de Nations League: De Bruyne, Carrasco,...

"Iedereen wil komen, het zijn echte ambassadeurs van het Belgisch voetbal!" Roberto Martinez verbloemde de waarheid een beetje, want heel wat kaderleden van de Rode Duivels zijn momenteel niet echt gemotiveerd om naar Tubeke af te reizen.

Je zou voor minder. Door de coronacrisis zijn velen van hen pas in vakantie. De extra belasting vooraleer ze weer aan een zwaar seizoen moeten beginnen, kunnen ze eigenlijk missen als kiespijn. De Nations League is ook (nog) niet van die aard dat het een begeerlijke prijs is. Veel internationals zouden nu liever rust hebben.

Kevin De Bruyne is één van de jongens die niet staat te springen om nu zijn internationale opdrachten te komen vervullen. Om meerdere redenen. Hij maakte onlangs nog misbaar over de vele opeenvolgende matchen. Op 12 september herbegint de Premier League reeds en hij heeft het gevoel dat zijn lichaam nog rust nodig heeft. Daarbij is hij onlangs ook opnieuw vader geworden en heeft hij nog niet veel van het prille geluk kunnen genieten. Hij twijfelt dan ook...

Net als Yannick Carrasco. De winger zijn definitieve transfer naar Atlético Madrid verloopt niet over rolletjes. Eigenlijk zou hij binnenkort naar China moeten teruggaan als er geen akkoord gevonden wordt, maar daar heeft hij absoluut geen zin in. In de komende weken wil hij duidelijkheid en eigenlijk zou hij zich nu liever concentreren op die zaak dan volgende week in Tubeke te moeten gaan trainen.

Engelse clubs vrezen het ergste

Real Madrid zou eigenlijk willen zien dat Eden Hazard zich bij de club concentreert om volledig fit te geraken. Over en weer reizen vinden ze nu geen goed idee. Als kapitein van de Duivels kan hij het echter niet maken om zomaar forfait te geven.

Al de Engelse clubs zouden hun internationals graag zoveel mogelijk bij hen houden. De korte voorbereiding staat voor de deur en ze vrezen spelers met overbelasting - of erger: een coronabesmetting - terug te krijgen. Het valt dan ook af te wachten hoeveel spelers er volgende week effectief present gaan tekenen in het nationaal oefencentrum. Martinez nam een heel ruime kern, waarschijnlijk ook rekening houdend met enkele afzeggingen...