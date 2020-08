OFFICIEEL: Overbodige linksachter Racing Genk gaat bij Waasland-Beveren op zoek naar speelminuten

Wat al een tijdje in de lucht hing, werd gisterenavond bevestigd: Amine Khammas, een 21-jarige Marokkaanse Belg, gaat aan de slag bij Waasland-Beveren. Khammas verlaat Racing Genk, waar hij niet meer in de plannen van Hannes Wolf en co voorkwam.





