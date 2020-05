Beloftevolle flankverdediger wil volgend seizoen stap zetten: "Klaar voor het grote werk, Bij Racing Genk of elders"

Op zijn achttiende mocht Amine Khammas samenspelen met spelers als Trossard, Pozuelo en Berge. Twee uitleenbeurten later keert de Marokkaanse Belg nu teurg naar Racing Genk. Maar voor hoe lang? Khammas wil aan spelen toekomen in 1A, én er zijn al kapers op de kust.

De 21-jarige linkerflankverdediger heeft er een puik seizoen opzitten bij Lommel. Na Den Bosch was dit het tweede seizoen op rij waarin Khammas uitgeleend werd door Racing Genk. In het seizoen '17/'18 mocht hij onder Albert Stuivenberg geregeld spelen. Na de komst van Philippe Clement in december 2017 kwam Khammas niet meer van de bank.

"Ik mag toch wel zeggen dat ik enorm ben geëvolueerd in vergelijking met dat seizoen", bekent Khammas."Ik ben veel sterker geworden en heb nu een zestigtal professionele wedstrijden in de benen. Ik voel me dan ook stilaan klaar voor het grote werk. Ik wil volgend seizoen aan de slag in 1A, en ik wil er spelen. Ik ben dan nog maar 21 jaar, maar wil geen tijd verliezen", klinkt Khammas ambitieus.

Niet bij Racing Genk?

Amine Khammas meldt zich na zijn uitleenbeurt gewoon weer bij Racing Genk, waar hij nog een seizoen onder contract ligt. Toch lijkt de kans klein dat hij ook effectief zal blijven bij de Limburgers. "Voorlopig is het nog onduidelijk waar ik volgend seizoen zal spelen. Ik sprak al wel een en ander door met het Genkse bestuur, maar met Hannes Wolf was er nog geen contact."

"Ondertussen is er al contact geweest met een viertal ploegen. Een 1A-club deed al een concreet voorstel! We zien wel wat het wordt", besluit Khammas, die in de nationale jeugdelftallen zowel voor Marokko als de Rode Duivels uitkwam.