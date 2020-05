Racing Genk-huurling blikt terug op geslaagde uitleenbeurt bij Lommel: "Erg veel te danken aan Peter Maes"

De 21-jarige linksachter heeft dit seizoen veel ervaring opgedaan in 1B. Nu het seizoen abrupt gestopt is, zit de uitleenbeurt van de Marokkaanse Belg bij Lommel er meteen op. Khammas blikt terug op zijn seizoen in de Proximus League.

Pas op de allerlaatste dag van de zomermercato belandde Khammas bij Lommel. "Dat ik de eerste wedstrijden op de bank zat, was dan ook niet meer dan normaal. Na enkele weken had ik mijn basisstek te pakken, waarna ik niet meer uit de ploeg verdween", vertelt Khammas.

"Het is dan ook een erg leerrijk seizoen geworden voor mij. Het behoud was ons grote doel, en daar zijn we in geslaagd! Ook over mijn seizoen kan ik tevreden zijn. Ik denk wel dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen!", aldus de bescheiden Khammas, die als linkerflankverdediger opviel door zijn puike balbehandeling en de rust die hij uitstraalde.

Ik heb heel veel aan Peter Maes te danken

In de loop van het seizoen was het Peter Maes die Lommel in veilig vaarwater moest brengen. Geen onbekende voor Amine Khammas. "Ik kende hem nog van bij Racing Genk, dus ik kon me wel voorstellen wat er ging komen. Hij is enorm gedreven en gepassioneerd. Ik heb erg veel aan hem te danken, want hij heeft heel veel met mij gewerkt. Niet alleen op tactisch vlak. Hij laat je gewoon niet los. Tijdens en zelfs na de training zit hij er erg kort op, waardoor je gewoon de kans niet krijgt om het eens rustig aan te doen."

"Lommel verdient zijn plaats in 1B"

Toch was het even schrikken aan de Gestelsedijk, toen bleek dat de licentie voor volgend seizoen in het gedrang kwam. "Eerlijk, ik heb daar tijdens het seizoen nooit iets van gemerkt. Alles was altijd goed geregeld", meent Khammas. "Ik ben de voorbij weken dan ook alsmaar blijven hopen dat het goed kwam voor Lommel, wat een erg fijne club is. Donderdag kwam dan het goede nieuws. Ik ben ervan overtuigd dat Lommel zijn plaats in 1B verdient. Dat hebben we dit seizoen bewezen", besluit de huurling van Racing Genk.

