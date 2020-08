📷 Marc Coucke is dan toch 'aanwezig' tijdens KVO-Anderlecht

Marc Coucke was belet om de wedstrijd tussen Oostende - zijn ex-club - en Anderlecht bij te wonen. En toch was hij er. Of beter gezegd: een beeltenis van hem.

Bij Oostende kan je je kartonnen beeltenis in de tribunes laten zetten. Een paar fans kwamen dus op het idee om een kartonnen Coucke tussen de supportersfiguren te zetten. Versierd met een clownsneus uiteraard. Coucke wordt sinds zijn vertrek bij KVO niet al te best meer onthaald. Vorig jaar kwam het nog tot een confrontatie met voorzitter Dierckens.