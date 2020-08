Heeft Zlatan Ibrahimovic een beslissing genomen over zijn toekomst?

Het ziet ernaar uit dat Zlatan Ibrahimovic een beslissing heeft genomen over zijn toekomst. Zo zou de Zweedse aanvaller een nieuw contract getekend hebben voor één seizoen.

Zlatan Ibrahimovic was het voorbije seizoen zeer belangrijk voor AC Milan. Zo scoorde de 38-jarige Zweed 10 doelpunten in 18 wedstrijden voor de Italiaanse club. Het contract van de aanvaller liep deze zomer echter af.

Het was lang onduidelijk of Ibrahimovic zijn contract zou verlengen, maar hij zou nu toch een beslissing genomen hebben. Volgens verschillende media zou hij een nieuw contract voor één seizoen tekenen en op Twitter had Ibrahimovic zelf iets te zeggen. "Like I said im just warming up AC milan", aldus de Zweed.