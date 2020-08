Wat is er nu gebeurd in die week tussen KVM en STVV tussen Vercauteren en Kompany: "Het was niet in onderling overleg"

De beslissing was al eerder genomen dan die maandag toen Vincent Kompany en Anderlecht een bom lieten vallen. De week voordien had Frank Vercauteren al op een discussie aangestuurd. Het functioneren tussen beide 'trainers' boterde niet meer.

Na KV Mechelen begon Vercauteren na te denken. "Het ging er mij vooral om dat het niet duidelijk was. Niet voor de spelers, niet voor de staff, niet voor mij. Ik heb naar mijn taken gekeken en vastgesteld: dit doe ik nog, maar dat niet en dat niet. Wat rest er dan nog? Wat doe ik nog?", zegt hij in HLN. "Het grote verschil kwam er door de laatste blessure van Vincent. Door het feit dat hij geen speler meer was, werd zijn inbreng anders."

Na de oefenmatch tegen Lommel brak de toegeeflijkheid bij Vercauteren. "Ik ben tijdens die match boven in mijn bureau gaan zitten. Het nut om op de bank te zitten, was nul. Het ging over de taken: wie doet wat?"

Er volgde een gesprek met Kompany waarin afspraken werden gemaakt, maar het liep toch weer in de soep. "Voor alle duidelijkheid: de uiteindelijke beslissing is niet in onderling akkoord genomen. Het is ook niet de beste oplossing. De club heeft aanvankelijk gevraagd of ik wou blijven. Daar heb ik 'ja' op gezegd, maar onder bepaalde voorwaarden. Men heeft me 24 uur bedenktijd gevraagd en de volgende dag is me meegedeeld dat men geen verdere samenwerking met mij zag."