Bölöni hint naar versterkingen en geeft meer uitleg over situatie Roef-Bolat

We zijn vrij zeker dat Laszlo Bölöni nog een paar flankspelers wil hebben. De Roemeen hintte daarnaar op zijn persconferentie, zonder posities te verklappen. Maar de door Jess Thorup samengestelde spelerskern voldoet niet volledig aan zijn eisen.

Gent heeft zoals geweten heel wat centrale middenvelders, maar amper flankaanvallers. Die waren ook niet nodig in het systeem van Thorup. Bölöni wil het anders aanpakken. "Voor sommige dingen hebben we geen echte oplossing", zegt hij in HLN. "De mogelijkheid om in verschillende systemen te spelen, is een kracht voor elke ploeg. Ik zoek momenteel naar het best mogelijke compromis, maar het zou goed zijn als we nog wat meer keuzemogelijkheden hadden."

Met Sinan Bolat kreeg hij alvast één versterking. Maar wat met Roef, die nu eindelijk zijn kans kreeg? "Voor alle duidelijkheid: het is niet Roef die matchen verloren heeft", zegt Bölöni. "Hij heeft goeie matchen gekeept. Maar je moet je de vraag stellen of je met twee keepers verder kan. Bolat is één van de beste keepers in België, hij is ook een superprof en hij is belangrijk in de kleedkamer. Hij is ook nog eens Belg, hij was dus een mooie opportuniteit."