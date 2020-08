Lierse Kempenzonen verrast nu ook tegen RWDM

Lierse Kempenzonen wist vorige verrassend een punt uit de brand te slepen tegen Westerlo en ook tegen RWDM haalde het een mooi resultaat.

Na een dik kwartier spelen kreeg Lierse Kempenzonen al een penalty en Allach zette zich achter de bal. De middenvelder zette de penalty feilloos om en Lierse Kempenzonen zat op rozen.

Tien minuten later zorgde Straetman voor een dubbele voorsprong, al kon Yagan wel snel weer tegenprikken. De wedstrijd was aangenaam om volgen en het leverde dan ook veel doelpunten op. In de tweede helft kregen we evenveel doelpunten te zien als in de eerste helft.

En ook nu waren dat er twee voor Lierse Kempenzonen en eentje voor RWDM. Yagan maakte zijn tweede van de wedstrijd, maar Samyn en Gillis zorgden voor de mooie overwinning.