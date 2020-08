Marc Brys opgetogen na zege tegen Waasland-Beveren: "Alweer een heel sterke Xavier Mercier"

OHL boekte zaterdagavond zijn eerste overwinning van het seizoen. Onder impuls van Thomas Henry en vooral Xavier Mercier namen de Leuvenaars de maat van een erg matig Waasland-Beveren.

Marc Brys was na afloop logischerwijs opgelucht en tevreden met de zege van zijn ploeg. "We namen al snel de wedstrijd in handen, we waren dominant en hadden de controle. Net op het moment dat we de grip aan het verliezen waren, kwamen we op voorsprong."

"Na de pauze lieten we teveel ruimte aan hun flanken. Zoiets kan faliekant aflopen en dat was ook vandaag het geval", verwijsde de Antwerpenaar op de gelijkmaker van Efford.

De reactie van OHL liet echter niet lang op zich wachten. In no time stonden de Leuvenaars weer op voorsprong. "De groep heeft vandaag nogmaals getoond dat ze over veel veerkracht beschikken, iets waar ik voor het seizoen eerlijk gezegd veel vraagtekens bij had. Hoe dan ook is dit een terechte zege, waarin we andermaal een sterke Xavier Mercier aan het werk zagen. En ook Thomas Henry pikte zijn doelpuntje weer mee. Mentaal is het belangrijk om zo'n wedstrijd vlak voor de interlandbreak te winnen", besluit de ervaren Antwerpenaar.