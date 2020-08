Zal Mehdi Carcela dit weekend zijn eerste minuten krijgen? "Iedereen moet op topniveau zijn"

De Marokkaanse international moet dit seizoen nog zijn eerste minuten in het rode shirt spelen. Niet alleen de fans, maar ook de vele waarnemers van de Jupiler Pro League buigen zich over de situatie.

Mehdi Carcela wordt beschouwd als een van de beste spelers in de competitie, maar heeft de bank nog niet verlaten aan het begin van het seizoen. Gezien de schorsing van Selim Amallah, na diens rode kaart tegen Genk afgelopen zondag, kan Carcela dit weekend misschien zijn eerste paar minuten maken.

"Het hangt af van de vorm van het moment. De beste spelers van het moment staan in het elftal", aldus Philippe Montanier. "Voor het team is het belangrijk dat er een juiste balans is tussen aanval en verdediging. Neem een voorbeeld aan het Europese voetbal: vorig jaar was er Liverpool, dit seizoen is er Bayern München. Spelers die verdedigen én aanvallen. Dat hebben we nodig. De spelers moeten op hun best zijn, er zijn maar weinig teams die het zich kunnen veroorloven om met één of twee spelers minder te verdedigen of aan te vallen. Lewandowski bijvoorbeeld. Een zeer goede speler die druk uitoefent, zijn verdedigende taken uitvoert en scoort. In het moderne voetbal moet iedereen op zijn best zijn als je het hele team wilt laten presteren," zei de coach voordat hij verwees naar de situatie van zijn aanvallende middenvelder.

"Mehdi heeft zijn topniveau nog niet bereikt en dat is logisch. Hij heeft te maken gehad met de coronacrisis en heeft zich maar moeilijk kunnen voorbereiden. Hij kwam goed terug, maar dan geraakte zijn knie geblesseerd. Vrijdag heeft hij weer getraind. Hij is nog niet in topvorm. We werken eraan zodat hij zijn dribbels en zijn goede vorm kan hervinden en zo het team naar een hoger niveau kan tillen", concludeerde Philippe Montanier.