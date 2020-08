Philippe Montanier treurt om het vertrek van Mergim Vojvoda: "Een groot verlies voor de club"

De Kosovaarse international speelde de eerste drie competitiewedstrijden met Standard Luik nog mee, maar nu trekt hij naar de Serie A.

Mergim Vojvoda verliet Standard en kwam donderdag aan bij Torino. "Een groot verlies voor de club. Het is moeilijk voor een coach, maar je kunt de spelers niet tegenhouden wanneer ze hun volgende stap kunnen zetten. Als we hem hadden gehouden, had hij volgens mij ook niet in goed in zijn vel gezeten."

"Het is een verlies dat door het team zal moeten worden opgevangen", verklaarde de Franse coach tijdens de persconferentie. "De andere verdedigers hebben laten zien dat ze in staat zijn om zijn taken over te nemen," zei Montanier.

Een vervanger zal Standard niet meteen gaan zoeken. Montanier is tevreden over zijn selectie. "We zijn niet op zoek naar nieuwe spelers voor die positie, onze kern is goed. We denken na over wat we kunnen doen. Ik ben in ieder geval blij dat Zinho Vanheusden terug is," zei de coach van Standard over zijn kapitein.

"Hij is een topspeler die ons zijn volledige gamma, zijn potentieel en zijn charisma zal brengen. Hij heeft zijn verdediging goed onder controle en is zeer actief op het veld", besluit Philippe Montanier.