Kompany heeft vertrouwen: "Ze beseffen zelf niet hoe goed ze zijn"

Het betoog van Vincent Kompany na de match tegen Oostende was vooral positief richting zijn spelersgroep. Terecht? Dat laten we aan u over... De T1 wou volgens ons vooral het vertrouwen van zijn ploeg opkrikken.

Kompany kwam met een analyse die aansluit bij zijn filosofie. "Enkel de drie punten pakken, is niet genoeg voor mij. Het is wel heel vervelend dat we niet winnen, maar ze hebben laten zien dat ze door een vuur willen gaan. Het gaat komen, echt wel." Volgens Kompany moet het zelfvertrouwen gewoon groter worden. "Ze geloven zelf niet hoe goed ze wel zijn. Er is veel talent. Ze zijn beter dan ze zelf denken!"