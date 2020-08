Trebel zo goed als onmisbaar geworden bij Anderlecht: "Niemand is onverkoopbaar" en "Heb heel lange weg afgelegd"

Bredero zei het al: "Het kan verkeren!" In de Belgische voetbalwereld is de uitspraak perfect toe te passen op Adrien Trebel. De rosse middenvelder werd naar de uitgang gedwongen en is nu bijna onmisbaar geworden.

Hey Vincent Kompany? Het was toch hij die vorig seizoen - mede onder druk van het bestuur - besliste om Trebel aan de kant te schuiven? "Hij is er nog en brengt ons enorm veel bij. We hebben een heel jonge ploeg en zonder ervaren elementen waren we tegen Oostende nooit teruggekomen. Of hij nu onverkoopbaar is? Heb je ooit al geweten van een speler van een Anderlecht dat hij niet te koop zou zijn?", aldus Kompany.

De middenvelder zelf laat het allemaal over zich komen. "Mijn persoonlijke situatie is nu niet belangrijk. Ik ben blij dat ik de ploeg kon helpen. We werden verrast door de goeie pressing van Oostende, maar we hebben karakter getoond en er alles aan gedaan om ook nog een derde te socren."

Een goal en een assist, dat zijn geen slechte statistieken voor een controlerende middenvelder. "Kijk, ik heb een heel lange weg afgelegd, maar dat maakt deel uit van een carrière. Er zijn altijd ups en downs. Ik heb het wel nooit laten hangen."