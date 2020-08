Analyse Anderlecht zit door de blessure van Elias Cobbaut met de handen in het haar, gaat de club alsnog de transfermarkt op?

Elias Cobbaut komt dit jaar niet meer in actie voor Anderlecht en dat is een serieuze domper voor de Brusselse club. Cobbaut was een certitude op zijn positie en door het pensioen van Kompany is die positie opeens wel heel dunbevolkt bij Anderlecht.

Elias Cobbaut was links in het hart van de verdediging zeker van zijn plek bij Anderlecht. De jonge verdediger mocht dan wel wisselvallig presteren, zijn profiel sprak Kompany enorm aan. Groot, sterk én linksvoetig. Door het uitvallen van Cobbaut houdt Kompany nog maar drie centrale verdedigers over: Luckassen, Sardella en Delcroix. Sardella speelt zelfs het vaakst op een van de flankposities. Ook de jonge Kana kan centraal achteraa uit de voeten, maar liet toch al zien dat er voor hem misschien meer toekomst ligt nét voor de verdediging. Dus moeten ze bij Anderlecht op zoek naar een oplossing. Twee rechtsvoetige centrale verdedigers is geen ramp, maar dan nog beschikt Kompany over te weinig alternatieven én vooral te weinig ervaring. Dat kan opgelost worden door één van de overbodige verdedigers weer op te pikken. Zo beschikt Anderlecht nog steeds over Lawrence, Sanneh, Vranjes, Sa en Milic. Spelers die Anderlecht maar niet definitief wegkrijgt en dus misschien beter gebruik van begint te maken. Toch nog een wit konijn uit de hoed toveren? Een andere optie is de transfermarkt verkennen. Kan Vincent Kompany zijn netwerk nog eens aanspreken en een wit konijn uit de hoed toveren? Anderlecht zou Philippe Sandler nog eens een jaartje kunnen huren? Of zit er bij Manchester City misschien nog een talent dat dringend nood heeft aan speeltijd, zoals de Duitser Lukas Nmecha? Wie niet uitgesloten kan worden is Thomas Vermaelen. De ervaren verdediger van Vissel Kobe wordt al langer in verband gebracht met een terugkeer naar België en vooral Anderlecht ziet de verdediger graag komen. Al lijkt een geblesseerde verdediger vervanger door een blessuregevoelige speler als Vermaelen misschien ook niet de beste optie. Wat wel als een paal boven water staat is dat als er één iemand is die voldoende aanzien heeft om nog een toptransfer te forceren, dan is het wel Vincent Kompany.