Transferitis slaat toe bij Duits toptalent: Chelsea-target Havertz stuurt kat naar medische testen

Kai Havertz wordt al een poos in verband gebracht met een overgang naar Chelsea. Het Duitse toptalent wil zelf ook graag vertrekken en probeert zijn transfer nu af te dwingen.

Zondag 30 augustus stonden er medische testen op het programma bij Bayer Leverkusen, maar Kai Havertz kwam niet opdagen. Dat was nochtans wel de bedoeling, zo meldde een woordvoerder van de club bij het Duitse Bild en Kicker.

80 miljoen euro

De 21-jarige aanvallende middenvelder stuurt zo zijn kat naar het begin van de seizoensvoorbereiding. Havertz ligt nog tot 2022 onder contract bij Leverkusen, maar de transferkoorts begint blijkbaar toe te slaan.

Er is verregaande interesse van Chelsea en die is wederzijds. Nu moeten de Blues alleen Leverkusen nog zien te overtuigen. Er circuleert een bedrag van 80 miljoen euro plus bonussen, maar de Duitse club zou meer willen voor haar goudhaantje...