Vier geblesseerden zeggen af bij Rode Duivels, andere verdediger mag niét naar België reizen

Thomas Vermaelen zal zich morgen niet kunnen melden in Tubeke. De verdediger van Vissel Kobe heeft van de Japanse overheid geen toestemming gekregen om naar het rode - en dan hebben we het over coronatermen en niet over de shirts - België af te reizen.

Verder hebben Dedryck Boyata, Nacer Chadli, Elias Cobbaut en Divock Origi met blessures afgezegd. Roberto Martinez roept voorlopig geen vervangers op. Al kan dat morgen na de eerste training nog veranderen.

UPDATE: Dedryck Boyata, @NChadli, @eliascobbaut and @DivockOrigi are not fit to join the training camp tomorrow. The Japanese government does not allow @thomasvermaelen to travel to Europe. He won’t be part of the group either.