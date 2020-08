Lierse Kempenzonen schiet met knappe 4 op 6 uit de startblokken: "We gaan nu zeker niet zweven"

Lierse Kempenzonen wist pas heel laat dat het zou uitkomen in de Proximus League. De Pallieters promoveerden in laatste instantie en als nummer 13 uit Eerste Amateur naar de op een na hoogste voetbalklasse in België, maar ze hebben hun start niet gemist.

De club die voorstamt uit het ter ziele gegane K Lierse SK en in 2018 een reddingsboei vond bij Oosterzonen opende de competitie met een 0-0 tegen Westerlo en pakte op speeldag 2 de scalp van RWDM (4-2). Een start waar men op het Lisp veel moed en vertrouwen uit putten.

We beseffen dat we nog een hele weg af te leggen hebben.

"Die oprechte vreugde na de match was enorm veelzeggend. Hier staat een hechte groep, die voor elkaar door het vuur wil gaan en dat is van goudwaarde in de moeilijke momenten die we in deze competitie ongetwijfeld nog zullen kennen", was trainer Tom Van Imschoot trots op zijn manschappen bij Gazet van Antwerpen.

Want Lierse K. kwam in veel lijstjes terug als een van de voorname degradatiekandidaten. "We zetten duidelijk stappen. Zowel in samenspel als in onze fysieke paraatheid. Maar we gaan zeker niet zweven en beseffen dat we nog een hele weg af te leggen hebben. Dit pakken ze ons niet meer af."