🎥 OFFICIEEL: The best 'IZ' yet to come! Hij heeft zijn krabbel gezet!

Het is officieel. Zlatan Ibrahimovic heeft zijn contract bij AC Milan met één seizoen verlengd.

Ibracadabra gaat ook dit seizoen het shirt van AC Milan dragen. Zlatan Ibrahimovic en het bestuur van AC Milan lagen even op ramkoers, maar uiteindelijk heeft de clubliefde het pleit gewonnen.

De Zweedse aanvaller wil de Rossoneri opnieuw naar de Italiaanse top loodsen. De voorbije jaren was het grijzer dan grijs in de Modestad, maar sinds de terugkeer van Zlatan zat er opnieuw kleur in het shirt.