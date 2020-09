Antwerp heeft ex-Bruggeling in het vizier als vervanger voor Bolingi

Antwerp is met Jonathan Bolingi een aanvallende optie kwijt. De 26-jarige Congolees wordt voor een jaar verhuurd aan het Turkse Ankaragücü. The Great Old heeft echter al een mogelijke vervanger in gedachten.

Volgens GvA moet de nieuwa aanvaller snel en beweeglijk worden en dus denken ze aan Abdoulay Diaby. De 29-jarige voormalige aanvaller van Club Brugge is overbodig geworden bij Sporting Lissabon, waar hij nog een contract heeft tot 2022. Vorig jaar werd hij al verhuurd aan Besiktas, maar kan nu voor een redelijke prijs vertrekken. Al blijft het afwachten, want volgens de Portugese pers vraagt Sporting tussen de 3 en 4 miljoen. Benieuwd of Antwerp dat op tafel wil leggen.