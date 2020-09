Doku zijn eerste werkdag bij de Rode Duivels: "Heel blij dat ik niet naar school moet"

Jérémy Doku is 'hot'. De Anderlecht-winger wordt overal onder het vergrootglas gehouden en is nu ook Belgisch international. De nog altijd maar 18-jarige Anderlecht-speler mocht zijn eerste perspraatje komen houden als Rode Duivel.

Dat Doku international zou worden, stond in de sterren geschreven. Ooit, maar zelfs hij had het nu nog niet verwacht. Vijf goals en vier assists in 28 matchen op het hoogste niveau volstonden om zijn enorme talent door Roberto Martinez te doen opmerken. "Ik had het echt niet verwacht", lachte hij. "Ik was geconcentreerd op die match tegen Duitsland met de beloften."

"Ik lag op de tafel bij de kinesist toen ik ineens getagd werd in de Twitterpost van de Rode Duivels. En toen nog dacht ik dat het om de beloften ging. Toen ik de namen zag, was ik wel even geschrokken, want ik zag dat ik bij de grote jongens zat."

Ik wil bekers en prijzen winnen, dit is nog maar de start!

De 18-jarige Doku heeft nog maar net zijn diploma of hij begon alweer aan zijn eerste 'schooldag'. "(lacht) Ik ben echt heel blij dat ik niet naar school moet. Al dat geloop van het internaat naar school met de metro en daarna naar de training is voorbij. Of ik me al een echte Rode Duivel voel? Nee, niet echt. Dat zal nog moeten komen. Als ik in de toekomst speel en goed speel zeker. Ik moet me nog wat integreren in de groep."

Met alle afzeggingen en onzekerheden zou Doku wel al eens heel snel speelminuten krijgen, zeker gezien zijn kwaliteiten. "Het zou top zijn om minuten te krijgen, maar hier lopen mannen rond die ik al bewonder bij de Rode Duivels sinds ik tien jaar was. Ik wil me tonen op training, mijn kwaliteiten laten zien. Maar ik ben een winnaar, al sinds ik klein ben. Ik wil bekers en prijzen winnen. Ik wil groot denken, dit is nog maar de start!"