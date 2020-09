't Is al zover: Leicester betaalt 24 miljoen voor volgende Rode Duivel

Als de troepen van Roberto Martinez deze namiddag verzamelen zal er nog geen spoor zijn van Timothy Castagne. Die is momenteel in Leicester om er zijn transfer - die helemaal rond is - af te handelen.

Alles is geregeld: de clubs hebben een akkoord gevonden voor 24 miljoen euro, de speler heeft zijn akkoord gegeven over zijn contract en de medische testen zijn gepland voor deze voormiddag. Timothy Castagne (24) wordt de derde Rode Duivel bij de Premier League-club van Praet en Tielemans. Er ligt een contract voor maar liefst vijf jaar klaar in Leicester. Wel kan het problemen opleveren voor Roberto Martinez, want mogelijk moet Castagne nog in quarantaine.